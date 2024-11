Nadal diz que só jogará Copa Davis se estiver 'pronto'

O espanhol Rafael Nadal, que na semana que vem se despedirá das quadras como tenista profissional na Copa Davis, afirmou que só disputará jogos de simples se estiver se sentindo "pronto" para ganhar.

"Se eu não achar que estou pronto, serei o primeiro a falar com o capitão [David Ferrer]. Já disse isso a ele, que não tomem nenhuma decisão com base no fato de que é a minha última semana como tenista profissional", disse Nadal em um vídeo da Federação Espanhola de Tênis (RFET) divulgado neste sábado pelo site da ATP.