Janja xinga Musk e causa polêmica antes do G20

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, gerou polêmica neste sábado (16) ao insultar o bilionário dono do X, Elon Musk, que, por sua vez, respondeu com críticas à base do presidente Lula. O episódio aconteceu a dois dias da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Durante uma intervenção não planejada em um painel sobre desinformação no G20 Social, Janja defendeu a regulamentação das redes sociais. Em um momento de sua fala, ela se assusta com um som e se agacha.