Irã considera haver chance 'limitada' de negociação sobre seu programa nuclear

"Ainda há uma oportunidade para a diplomacia, embora essa oportunidade não seja grande, seja limitada", declarou o ministro de Relações Exteriores, Abbas Araghchi, à televisão estatal, após a visita ao Irã do chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.

O chanceler iraniano afirmou neste sábado (16) que ainda existe uma possibilidade, embora "limitada", de avançar nas negociações sobre seu programa nuclear com as potências ocidentais.

Logo após, Araghchi advertiu que Teerã não negociará "sob pressão ou intimidação".

A visita de Grossi ocorreu uma semana depois da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Em seu primeiro mandato (2017-2021), o republicano adotou uma política de "máxima pressão" contra Teerã, restabelecendo as sanções e retirando os Estados Unidos do acordo de 2015 entre Teerã e as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano.