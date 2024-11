Em visita a Buenos Aires, Macron tentará fazer com que Milei se una ao 'consenso internacional'

O presidente francês, Emmanuel Macron, se reunirá neste sábado (16), na Argentina, com o presidente ultraliberal Javier Milei, admirador de Donald Trump, com a esperança de conduzi-lo ao "consenso internacional", às vésperas da cúpula do G20 no Brasil.

Macron deve chegar no fim da tarde deste sábado a Buenos Aires, onde será recepcionado para um jantar privado por seu homólogo argentino, que o receberá novamente no domingo, antes de ambos partirem para participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, na segunda e terça-feira.