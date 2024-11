Centro educacional da ONU na Cisjordânia teme por seu futuro e por jovens palestinos

Em um superlotado campo de refugiados na Cisjordânia ocupada, o centro educacional da UNRWA representa um oásis para os jovens palestinos, mas seu futuro está ameaçado desde que Israel proibiu as atividades dessa agência da ONU.

Nas instalações do centro de formação profissional no campo de Qalandiya, perto do muro que separa a Cisjordânia de Israel, aprendizes de encanador montam tubulações, futuros eletricistas instalam fios e carpinteiros em formação constroem um telhado.