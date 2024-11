Trump promete acabar com as guerras com um 'Exército forte'

Trump, que em sua campanha defendeu uma política externa baseada nos "Estados Unidos em primeiro lugar", já havia afirmado que deseja obter um acordo entre Kiev e Moscou, mas sem revelar detalhes, e acabar com o derramamento de sangue no Oriente Médio.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na quinta-feira um "Exército forte", ao mesmo tempo que reiterou o compromisso de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Temos que voltar a ser um grande país, com impostos baixos e um Exército forte. Vamos consertar nosso Exército, fizemos isso uma vez e agora teremos que fazer novamente", declarou o presidente eleito na quinta-feira, durante um jantar organizado pelo 'America First Policy Institute' em sua residência particular de Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida.