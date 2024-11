Morre a 'Dama dos Cravos', símbolo da revolução que encerrou ditadura em Portugal

Apelidada de "Dama dos Cravos", essa mulher "de convicções firmes (...) permanecerá na memória de todos", reagiu em comunicado o Partido Comunista, no qual ela militava.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No dia 25 de abril, Caeiro participou das celebrações do 50º aniversário do golpe de Estado de 1974, que encerrou 48 anos de ditadura e abriu o caminho para a democracia em Portugal e a independência de suas colônias na África.