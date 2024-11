Justiça argentina ordena prisão de 61 brasileiros envolvidos em atos golpistas

Tomás VIOLA com Facundo FERNÁNDEZ BARRIO no Rio de Janeiro

A ordem de detenção foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas a pedido do Superior Tribunal Federal (STF) e se aplica a 61 brasileiros que se encontram na Argentina e possuem "condenações com sentença definitiva a penas de prisão efetiva", acrescentou a fonte.

Uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Polícia Federal realizou centenas de prisões de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro supostamente envolvidos na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A sentença de extradição é apelável perante a Suprema Corte e, uma vez finalizado o processo judicial, "o procedimento passa para as mãos do Poder Executivo, que tem uma instância puramente política para aceitar a extradição ou conceder o status de refugiado ou algum outro recurso, assim podendo eludir a extradição", acrescentou.

Em julho, Milei ignorou a cúpula do Mercosul em Assunção, o que foi muito criticado pelos seus pares do Paraguai, Uruguai e Brasil, principal parceiro comercial da Argentina na região. Paralelamente ao encontro de presidentes, Milei havia viajado ao Brasil para participar de um fórum conservador com Bolsonaro.

Milei viajará à cúpula do G20, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro.

Ambos foram condenados por tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de ativos, associação criminosa armada e abolição violenta do Estado democrático de direito, acrescentou o relatório policial.

Em 8 de janeiro do ano passado, milhares de seguidores de Bolsonaro invadiram o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso e do STF, exigindo a intervenção das Forças Armadas para depor Lula e alegando uma suposta fraude nas eleições.

