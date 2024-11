EUA e China abrem cúpula da Apec em meio à expectativa pela nova era Trump

Ambos os líderes também vão marcar presença na cúpula do G20, na próxima segunda e terça-feira, no Brasil.

Trump, que venceu de forma contundente as eleições de 5 de novembro, ameaça elevar as tarifas sobre todas as exportações para os Estados Unidos, mas com mais rigor sobre os produtos procedentes da China e do seu vizinho México, o que pode provocar novas guerras comerciais.

Isso representaria um duro golpe para as 21 economias do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Apec), uma das regiões comerciais mais dinâmicas do mundo, que representa 60% do PIB global.

Os anúncios de Trump "colocaram um ponto de interrogação" sobre a aliança Ásia-Pacífico, disse à AFP Jorge Heine, ex-embaixador do Chile na China entre 2014 e 2017.