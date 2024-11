Cúpula Íbero-Americana chega à sessão final sem a presença de líderes

A Cúpula Ibero-Americana do Equador chega nesta sexta-feira (15) ao seu último dia com uma aguardada sessão de alto nível, que, no entanto, não deverá contar com as presenças dos líderes que normalmente a presidem, sendo ofuscada por outros eventos internacionais.

Dos 22 chefes de Estado e de Governo convocados, apenas o rei espanhol Felipe VI, os presidentes Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal) e Xavier Espot Zamora (Andorra) participarão como principais líderes, ao lado do anfitrião Daniel Noboa, para votar a declaração final da cúpula em Cuenca, a menos que haja alguma surpresa de última hora.