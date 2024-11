China estuda resistência de tijolos no espaço para construir base na Lua

A China enviou, nesta sexta-feira (15), amostras de tijolos ao espaço em um foguete, para submetê-las a testes e determinar se seria possível construir uma base na Lua fabricando outros tijolos com o próprio solo lunar. O foguete de carga decolou no fim da noite de sexta-feira, pelo horário local, rumo à estação espacial chinesa Tiangong, que orbita entre 400 e 450 km da Terra, no contexto da missão de enviar seres humanos à Lua até 2030 e construir uma base permanente no satélite em 2035.

"A China lançou na noite de sexta-feira a nave de carga Tianzhou-8 a partir do centro de lançamento de satélites de Wenchang [no sul] para entregar suprimentos à sua estação espacial Tiangong", informou a agência de notícias estatal Xinhua, citando a agência espacial chinesa.

A China investiu bilhões de dólares em seu programa espacial nas últimas décadas, com o objetivo de alcançar Estados Unidos e Rússia. Várias amostras de tijolos de diferentes composições serão submetidas a condições extremas, semelhantes às da Lua. "O principal objetivo é expô-los ao espaço", declarou à AFP Zhou Cheng, professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, em Wuhan (centro), cujo time de pesquisadores desenvolveu os tijolos.

"Colocaremos os tijolos fora da estação espacial e os deixaremos expostos aos elementos para ver se o desempenho deles se deteriora ou não", explicou. Qualquer material na Lua terá que suportar condições extremas, começando pelas drásticas variações de temperatura, que podem ir de -190 ºC a +180 ºC. Além disso, a Lua não possui uma atmosfera para protegê-la, por isso recebe grandes quantidades de radiação cósmica e micrometeoritos. Os sismos lunares também podem enfraquecer as estruturas construídas sobre o solo lunar.

- Tijolos de "lego" - Zhou Cheng e seus colegas desenvolveram uma técnica que permite fabricar diferentes tipos de tijolos com materiais disponíveis na Terra, como o basalto. A equipe se inspirou no material recolhido pela sonda chinesa Chang'e 5, que, no final de 2022, foi a primeira missão do mundo em quatro décadas a trazer de volta solo lunar.

Esses tijolos, de cor preta, são três vezes mais resistentes que tijolos padrão e podem ser encaixados uns nos outros, eliminando a necessidade de aglutinantes, o que seria um desafio na Lua, indicou Zhou Cheng. Os pesquisadores também projetaram um robô de impressão 3D para construir habitats. "O objetivo no futuro é utilizar recursos in loco, como o solo lunar, para realizar diferentes tipos de construções", explicou o professor.