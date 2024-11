As diversas vozes da esquerda que tentam se fazer ouvir antes do G20 no Rio

Estampada em sua camisa, a icônica fotografia de Che Guevara acompanha o venezuelano Miguel Hernández enquanto ele percorre o movimentado centro do Rio de Janeiro, onde militantes de esquerda esperam ser ouvidos na cúpula do G20, apesar de um mundo que se inclina para a direita. Assim como milhares de ativistas, este camponês do estado de Zulia, no noroeste da Venezuela, atendeu ao chamado do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para que a sociedade civil apresente soluções aos problemas globais.

Aos 33 anos, Hernández se preocupa com o meio ambiente e os direitos humanos, mas confia que as sugestões das organizações sociais serão ouvidas na cúpula que os líderes das maiores economias do planeta realizarão na segunda e terça-feira, no Rio de Janeiro.

"Os movimentos discutem sobre o que causou toda a crise climática: o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento capitalista", diz o homem que chegou ao Brasil há dois meses para intensificar seu ativismo. "Procuram gerar propostas que parem ou controlem" esses problemas, acrescenta, distante do fracassado atentado contra o Supremo Tribunal Federal ocorrido na última quarta-feira em Brasília, que abalou o Brasil. - "Somos escutados" -

Ao assumir a presidência do grupo das potências em Nova Délhi em 2023, Lula lançou o G20 Social, uma iniciativa inédita de participação cidadã que, na quinta-feira, no primeiro de seus três dias, reuniu 40.000 pessoas na Praça Mauá e seus arredores, no centro da "Cidade Maravilhosa", segundo os organizadores. O líder da esquerda latino-americana receberá um documento com as demandas da sociedade civil, que espera ser incorporado — ao menos os temas de consenso — na declaração final da cúpula do G20. Os assuntos discutidos são tão variados quanto os rostos e as vozes que ecoam nas ruas cariocas.

"É muito importante saber que somos escutados de alguma forma", afirma Maiara Viana, uma professora de 25 anos. Povos indígenas, comunidades negras, estudantes, trabalhadores e jovens das favelas debatem estratégias para enfrentar o racismo, a desigualdade e o imperialismo, além de como proteger a água. Também há espaço para conversas sobre feminismo, direitos da população LGBTQIAP+ e disparidade de gênero, além de coloridas feiras para comercializar artesanato. As noites são de lazer, com um festival musical que reúne ícones da música brasileira.

- A "ameaça" Trump - "Espero que tudo o que for aprovado seja enviado e cumprido, porque viemos aqui para debater, ouvir e tratar de temas que são importantes para a sociedade", aponta Claudio Oliveira, um vigia de 62 anos. Embora o ambiente seja festivo e os debates ocorram de forma propositiva, não são poucos os que estão atentos à chegada do que consideram uma ameaça: Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, cético em relação ao aquecimento global e crítico do multilateralismo.