Setor de criptomoedas dos EUA espera viver ‘era de ouro’ com retorno de Trump ao poder

Autor Thomas URBAIN com Lucie LEQUIER em Londres

O candidato republicano, que antes era muito contrário a esta tecnologia, prometeu em julho fazer do seu país "a capital mundial das criptomoedas".

O retorno de Donald Trump à Casa Branca é uma bênção para muitos atores do setor de criptomoedas, que esperam que os Estados Unidos se reposicionem no mercado global.

Alguns membros de sua equipe têm como missão estudar o mundo das moedas digitais para compreender melhor as expectativas em relação à regulamentação, informou o jornal.

Segundo o The Washington Post, assim que foi eleito na semana passada, o magnata republicano começou a buscar perfis de colaboradores favoráveis às criptomoedas para posições-chave em seu futuro governo.

Trump planeja remover do cargo o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Gary Gensler, um crítico do setor.

- "Empurradas" para o exterior -

"A ausência de regras claras não apenas sufocou a inovação, mas também levou empresas do setor a migrarem para países com legislações mais transparentes", considerou Katherine Snow, responsável jurídica da Thesis, que desenvolve aplicações baseadas no bitcoin.

Um projeto de lei, atualmente nas mãos do Senado, prevê que seja outro regulador, a CFTC, a ficar responsável pelo setor, com uma perspectiva mais pragmática e menos dogmática.