Roma tira Claudio Ranieri da aposentadoria para tentar salvar temporada

"A busca por um novo técnico continuará durante os próximos meses e Claudio terá voz nesta decisão", acrescentou o clube

Ranieri será o terceiro treinador da Roma desde o início da temporada, em agosto, depois das saídas de Daniele De Rossi, demitido no início da temporada após apenas quatro rodadas do Campeonato Italiano (três empates e uma derrota), e do croata Ivan Juric, demitido no último fim de semana com um retrospecto de quatro vitórias, três empates e cinco derrotas entre todas as competições.

A Roma, que tem como objetivo disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, soma apenas 13 pontos em 12 rodadas e perdeu quatro dos últimos cinco jogos na Serie A.