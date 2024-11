Relógio de luxo que foi de John Lennon pertence a Yoko Ono, não a colecionador, decide justiça

A Justiça suíça determinou, nesta quinta-feira (14), que um raro relógio Patek Philippe que Yoko Ono deu a John Lennon pouco antes de seu assassinato, descrito como um dos mais belos do mundo, pertence à artista e viúva do ex-integrante dos Beatles.

A história desse precioso relógio é única e conturbada. Em 9 de outubro de 1980, Yoko Ono presenteou Lennon em seu aniversário de 40 anos com um Patek Philippe de ouro amarelo, modelo 2499, com uma gravação no verso: "(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10-9-1980 N.Y.C".