Prefeito de Londres acusa Trump de atacá-lo pela cor de sua pele

O prefeito trabalhista de Londres, Sadiq Khan, acusou Donald Trump em um podcast de atacá-lo durante o primeiro mandato do presidente americano (2017-2021) por causa de sua "cor de pele" e de sua religião muçulmana.

"Se eu não tivesse essa cor de pele, se não fosse um muçulmano praticante, ele não teria se metido comigo", disse Khan, filho de imigrantes paquistaneses, no podcast "High Performance".

"Isso afeta a mim e à minha família. Mas o que me preocupa não sou eu e a minha família, o que me preocupa é que ele é o líder do mundo livre", continuou.

Khan também disse que enfrentou "alguém cujas políticas eram sexistas, homofóbicas, islamofóbicas e racistas".

A relação entre os dois sempre foi marcada por tensões, alimentadas por declarações veiculadas na mídia.