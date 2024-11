Paraguai surpreende e vence Argentina de virada (2-1) nas Eliminatórias

A 'Albiceleste' abriu o placar com Lautaro Martínez aos 11 minutos, mas a seleção paraguaia virou com gols de Tony Sanabria (19') e Omar Alderete (47') no estádio Defensores del Chaco.

A virada paraguaia veio no início do segundo tempo, em mais uma jogada pelo alto, dessa vez com Diego Gómez cobrando falta pela esquerda e Alderete mandando a bola para as redes de cabeça.

Com o resultado, o Paraguai coma 16 pontos e sobe para a quinta posição na tabela das Eliminatórias, enquanto a Argentina, apesar da derrota, se mantém na liderança com 22 pontos.

