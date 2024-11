Nova York instalará pedágio em Manhattan antes da posse de Trump

"Com este plano, a autoridade de transporte introduzirá uma taxa reduzida de 9 dólares", valor equivalente a R$ 52, anunciou nesta quinta-feira (14) a governadora do estado, Kathy Hochul.

Nova York introduzirá um polêmico pedágio para os veículos que entrarem em Manhattan, com o objetivo de reduzir o tráfego, melhorar a qualidade do ar e financiar o transporte público, antes da posse de Donald Trump, que se opõe fervorosamente a essa medida.

"Pedimos que ele se comprometa a pôr fim de uma vez por todas a essa absurda apropriação do dinheiro dos cidadãos", dizia uma carta enviada ao presidente eleito na terça-feira pelo representante do norte do estado de Nova York, Mike Lawler.

Inicialmente, a empresa que gerencia o metrô de Nova York, MTA, previa arrecadar, com a taxa de 15 dólares, cerca de 1 bilhão de dólares (R$ 5,8 bilhões) anuais, que seriam usados para renovar as estações de metrô, melhorar a sinalização e financiar novos projetos de expansão.

O objetivo do plano é reduzir o tráfego na cidade, melhorar a qualidade do ar e financiar o desgastado metrô de Nova York, utilizado por cerca de 4 milhões de pessoas diariamente.

Com mais tráfego do que qualquer outro lugar dos Estados Unidos — cerca de 700 mil veículos entram diariamente em Manhattan —, Nova York se tornará a primeira grande cidade do país a adotar esse tipo de medida, seguindo o exemplo de outras metrópoles do mundo, como Londres, Estocolmo e Singapura.

Com o novo plano, os preços variam dependendo da hora do dia, do dia da semana e do tamanho do veículo. Caminhões e ônibus turísticos pagarão uma taxa de 21,60 dólares (R$ 125), enquanto as motos pagarão 4,50 dólares (R$ 26).

O governador do estado vizinho de Nova Jersey, Phil Murphy, que compartilha várias vias de acesso com Manhattan, disse que é "firmemente contrário a qualquer tentativa de forçar a aprovação de uma proposta de tarifação do congestionamento nos últimos meses da administração Biden".

gw/dw/cjc/jb/am