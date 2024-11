Morre opositor preso na Venezuela entre denúncias de "crise repressiva" após eleições

Jesús Martínez, de 36 anos, morreu em um hospital de Barcelona (estado de Anzoátegui, leste) devido a um problema cardíaco, associado a complicações por uma diabetes tipo II. No dia anterior, sua família havia denunciado o estado crítico de uma perna com necrose, que precisava ser amputada.

Um militante da oposição na Venezuela faleceu nesta quinta-feira (14) sob custódia das autoridades, em meio a denúncias de uma "crise repressiva" após a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

Ele era militante do partido Vente Venezuela, liderado pela opositora María Corina Machado, que denuncia fraude na proclamação de Maduro e assegura que seu candidato, Edmundo González, venceu nas eleições de 28 de julho.

Ele fazia parte do grupo de testemunhas que a oposição organizou para monitorar os votos, e sua prisão foi considerada política.

Martínez foi detido em 29 de julho, poucas horas após a contestada proclamação de Maduro, que a oposição e diversos países do mundo não reconheceram, gerando protestos severamente reprimidos.

Ele foi preso "sem ordem de busca e apreensão e sem motivo algum", relatou Machado. "O transferiram para celas desumanas em Anzoátegui, foi severamente maltratado e mantido em condições de higiene tão precárias que desenvolveu necrose em ambas as pernas".

Saab, acusado de servir ao chavismo, disse esta semana à AFP que "muitos já foram libertados", embora sem fornecer números exatos. O presidente indicou pouco antes que "se houver algum caso a retificar e revisar, [peço] também que se faça justiça".

A ONG Foro Penal – que registra os detidos por razões políticas – contabilizou 1.979 presos.

É "um número enorme", disse Alfredo Romero, presidente do Foro Penal, que monitora os presos políticos. "Estamos falando do número mais alto de presos políticos no século XXI, o mais alto de presos políticos em todo o continente americano".