FBI revela esforço 'amplo' da China para hackear norte-americanos

Uma investigação federal sobre os esforços do governo da China para hackear redes de telecomunicações dos Estados Unidos revelou uma campanha de ciberespionagem "ampla e significativa" com o objetivo de roubar informações de norte-americanos que trabalham no governo e na política, informou o FBI na quarta-feira, 13.

Hackers afiliados a Pequim comprometeram as redes de "várias" empresas de telecomunicações para obter registros de chamadas de clientes e acesso às comunicações privadas de "um número limitado de indivíduos", de acordo com uma declaração conjunta emitida pelo FBI e pela Agência Federal de Segurança Cibernética e Infraestrutura (Cisa).