Espanha tem novas tempestades, mas sem causar mais vítimas

Autor José JORDÁN com Valentin BONTEMPS em Madri

Ao longo desta quinta-feira, a Agência Meteorológica do Estado (Aemet) baixou os alertas máximos em quase todo o país, exceto no oeste da Andaluzia (sul), onde está ativo o alerta laranja para um "risco importante" devido às chuvas.

"O pior (...) já passou", indicou a Aemet na rede X ao reduzir o nível de seu alerta na região de Valência (leste), além do que regia em Málaga (sul).

O alerta decretado na quarta-feira em muitos municípios valencianos devastados pela primeira tempestade fez com que os moradores voltassem a passar a noite olhando para o céu e temendo pelo estado de seus esgotos, em muitos casos entupidos por lama seca e detritos ainda não removidos.

Durante a noite, segundo dados da Aemet, foram registrados 110 mm de água em Alcudia de Veo, no interior da Comunidade Valenciana, e 88 mm em Chiva, um dos municípios mais afetados pelas cheias do final de outubro, mas sem deixar vítimas.

Diante do alerta, o governo valenciano – muito criticado pela gestão das cheias de 29 de outubro – suspendeu as atividades escolares, esportivas e de mobilidade de veículos particulares em mais de uma centena de municípios desta região do leste da Espanha, incluindo a capital, Valência.