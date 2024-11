Escolhas de Trump: duras em relação à migração, mas com desafios pela frente

A imigração ilegal foi uma questão fundamental para os eleitores na eleição presidencial dos EUA, e as promessas de Trump de fechar a fronteira e realizar a maior deportação da história do país parecem ter repercutido nas urnas.

A decisão de Donald Trump de escolher figuras conhecidas por suas posições duras em relação a restrições à imigração e deportações confirma a intenção do presidente eleito de cumprir uma de suas principais promessas de campanha. No entanto, mas parece que a equipe não terá vida fácil.

Aaron Reichlin-Melnick, consultor do Conselho Americano de Imigração, argumenta que, com 13 a 15 milhões de migrantes sem documentos nos EUA (e não os 20 milhões que Trump cita sem fontes em seus discursos), a conversa sobre deportações em massa “não é realista”.

Detalhes práticos à parte, o perfil das figuras escolhidas por Trump para assumir essa área mostra uma certa determinação por parte do magnata.

Um “czar da fronteira” se destacou entre as primeiras nomeações de Trump, poucos dias após sua vitória esmagadora em 5 de novembro.

Tom Homan foi o diretor do Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante o primeiro mandato de Trump. Ele supervisionou a política, muito criticada e de curta duração, de separar crianças e pais na fronteira com o México.