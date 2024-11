Cúpula Ibero-Americana no Equador não terá vários líderes do bloco

Entre os nomes confirmados estão o rei da Espanha, Felipe VI, e os presidentes do Paraguai, Santiago Peña; de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e do país anfitrião, Daniel Noboa.

"Não acredito que teremos mais de oito presidentes ou chefes de Estado, o que demonstra que há um desinteresse total e um confronto que faz com que não vejam utilidade em estar em Cuenca", disse à AFP o ex-ministro das Relações Exteriores do Equador Francisco Carrión (2005-2007).

A participação do presidente colombiano, o também esquerdista Gustavo Petro, é incerta. Ele havia confirmado sua presença, mas recentemente cancelou sua viagem à COP29 sobre mudanças climáticas no Azerbaijão devido às inundações que seu país enfrenta.

O encontro também deve abordar a questionada reeleição do presidente venezuelano Nicolás Maduro, a migração e os danos provocados pelas mudanças climáticas na Ibero-América, especialmente após as inundações catastróficas na Espanha.

A reunião de Cuenca, que começa com uma sessão de chanceleres, também terá que lutar para não ser ofuscada por outros encontros regionais paralelos de alto nível: o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) no Peru e a cúpula do G20 no Brasil.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, não viajou ao Equador para finalizar os preparativos da reunião das 20 maiores economias mundiais.

Setores indígenas e trabalhadores convocaram uma "contracúpula" para sexta-feira, dia em que está prevista a sessão de chefes de Estado. Com o nome "Cúpula dos Povos", o evento incluirá protestos em várias regiões do Equador.