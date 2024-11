Biden e Xi chegam a Lima para cúpula sob a sombra do retorno de Trump

Biden e Xi se encontrarão no sábado, no encerramento da reunião anual da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que reúne 21 economias que respondem por 60% do PIB global.

Os dois líderes, que chegaram a acordos sobre combate às drogas e melhoria da comunicação militar na reunião anterior em São Francisco, EUA, participarão da cúpula do G20 na próxima segunda e terça-feira no Brasil.

Embora não esteja participando, o interesse gravitará em torno de Trump, o magnata republicano que retorna à presidência dos EUA com uma vitória esmagadora nas eleições de 5 de novembro, nas quais seu partido também ganhou o controle do Congresso.

“Acho que a única coisa sobre a qual os líderes da Apec e do G20 estarão falando é sobre o único líder mundial que não está lá, Donald Trump”, diz Victor Cha, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede em Washington.

As conversas girarão em torno do que “esperar do novo governo Trump em termos de comércio, alianças e outras questões”, acrescentou o especialista em declarações à imprensa.

A reunião terá início nesta quinta-feira com reuniões ministeriais que também contarão com a presença de representantes do Japão, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e Indonésia, entre outros.