Trump iniciará mandato com poder quase ilimitado

Ele pode se apoiar em cinco fatores-chave à medida que avança com seu programa populista "Estados Unidos em primeiro lugar":

Donald Trump terá um controle quase total sobre os principais mecanismos do governo dos Estados Unidos, agora que os republicanos somaram a Câmara dos Representantes às vitórias na Casa Branca e no Senado.

Aos 78 anos, Trump garantiu uma clara maioria no Colégio Eleitoral, que decide o presidente, ao conquistar 312 votos contra 226 de Kamala.

Com uma vantagem de mais de três milhões de votos, segundo os resultados preliminares, Trump está perto de alcançar uma vitória esmagadora no voto popular contra sua rival democrata, Kamala Harris.

O magnata dominou nos sete estados-chave, vencendo em cada um dos campos de batalha que decidem as disputadas eleições americanas.

- Controle do Congresso -

As eleições de meio de mandato, dentro de dois anos, serão a próxima oportunidade para que os democratas testem o poder de Trump.

Após mais de uma semana de contagem de votos, a CNN e a NBC projetaram que o partido de Trump alcançou os 218 assentos necessários para manter sua maioria na Câmara de 435 assentos, tendo já tomado o Senado dos democratas.

O controle de ambas as câmaras do Congresso facilitará a confirmação de suas nomeações para cargos-chave da administração e também poderá permitir que ele avance com sua agenda radical de deportações em massa, cortes de impostos e desregulamentações.

Tendo eliminado do Partido Republicano os membros que não estão alinhados com sua agenda "Make America Great Again" (Fazer os Estados Unidos Grandes Novamente), o presidente eleito pode esperar pouca resistência interna.