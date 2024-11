Trump elogia transição tranquila em encontro com Biden na Casa Branca

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o processo de transição de governo em seu primeiro encontro após a eleição com o atual comandante do Executivo, o democrata Joe Biden, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, nesta quarta-feira, 13. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos.

"Aprecio que a transição esteja sendo tão suave quanto o possível", disse o republicano em breve comentário.