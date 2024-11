Trump anuncia que senador Marco Rubio será seu secretário de Estado

Rubio, filho de imigrantes cubanos, é considerado um falcão partidário, favorável a aplicar uma linha-dura com a China e o Irã. Ele também apoia Israel e quer acabar com a guerra na Ucrânia.

Em relação à América Latina, o senador é um crítico severo do governo castrista de Cuba, do presidente venezuelano Nicolás Maduro e do nicaraguense Daniel Ortega.

Em um comunicado, Rubio disse que trabalhará com Trump "todos os dias para implementar sua agenda de política externa."

"Sob a liderança do presidente Trump, traremos a paz através da força e sempre colocaremos os interesses dos americanos e dos Estados Unidos acima de tudo", acrescentou.