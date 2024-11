Tribunal de paz na Colômbia indicia ex-chefes das Farc por crimes contra menores

O tribunal de paz na Colômbia anunciou nesta quarta-feira (13) acusações contra seis antigos líderes da extinta guerrilha das Farc por crimes contra milhares de menores de idade, como recrutamento forçado e violência sexual, ao longo do conflito armado.

Surgida do acordo que desarmou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2017 e as transformou em partido político, a Jurisdição Especial para a Paz (JEP) determinou que os acusados são os "máximos responsáveis" pelo recrutamento de 18 mil menores entre 1971 e 2016, na maior parte indígenas ou afrodescendentes, além de outros crimes.