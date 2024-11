Subúrbio de Beirute é bombardeado após aviso de evacuação israelense

Os subúrbios do sul de Beirute são alvo regular de bombardeios israelenses desde a intensificação da ofensiva de Israel contra o Hezbollah, no fim de setembro.

A organização pró-iraniana declarou que lançou "drones explosivos" contra o quartel-general do Exército israelense, que abriga as principais instituições de defesa de Israel.

Pela noite, o Hezbollah indicou que disparou mísseis contra soldados israelenses nas imediações da cidade de Bint Jbeil.

Procurado pela AFP após o primeiro ataque com drones, o escritório do porta-voz do Exército israelense disse "não reagir às alegações do Hezbollah".

As forças israelenses também garantiram que interceptaram 40 projéteis lançados do Líbano na quarta-feira, entre os quais havia pelo menos dois drones, e acrescentaram que ninguém tinha ficado ferido nos ataques.