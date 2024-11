Oposição venezuelana comemora futuro chefe da diplomacia dos EUA

Donald Trump foi um aliado da oposição venezuelana em seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, quando manteve sanções econômicas contra a Venezuela e reconheceu como presidente interino do país o opositor Juan Guaidó, para tentar forçar a saída de Maduro.

As relações entre Venezuela e Estados Unidos foram rompidas em 2019, no primeiro mandato de Trump. As sanções impostas pelo republicano foram relaxadas no governo de seu sucessor, Joe Biden, que não reconheceu a reeleição de Maduro, tampouco reconheceu expressamente González, embora tenha dito que o opositor venceu as eleições.

ba/dga/lb/am