ONU divulga relatos dramáticos de mulheres que fugiram da violência no Sudão

A ONU publicou na terça-feira (12) relatos comoventes de mulheres e meninas que fugiram da violência no Sudão, país africano que é cenário de uma guerra.

Entre as pessoas que fugiram, 3.200 são mulheres grávidas, segundo o UNFPA.

A guerra, um conflito entre dois generais respectivamente no comando do exército oficial e das forças paramilitares, provocou milhares de mortes desde abril de 2023 e o deslocamento de mais de 11 milhões, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O UNFPA citou o ministro da Saúde de Al Jazira, que mencionou relatos preliminares de 27 mulheres, dos 6 aos 60 anos, que foram estupradas ou agredidas no estado.

"Os casos são uma pequena parte da violência sexual generalizada na região", afirma um comunicado da agência.