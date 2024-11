Na Alemanha, Scholz confirma cronograma de eleição com votação em 23 de fevereiro

O chanceler alemão Olaf Scholz confirmou, nesta quarta-feira, 13, que pedirá um voto de confiança em 16 de dezembro, abrindo caminho para eleições parlamentares antecipadas em fevereiro. Ele declarou seus planos durante um discurso no Parlamento, após a coalizão governista de três partidos entrar em colapso.

"A data no final de fevereiro já foi definida e estou muito grato por isso", disse Scholz, acrescentando que tentaria aprovar leis importantes no parlamento antes disso, como apoio financeiro para crianças de famílias pobres ou emendas à constituição do país.