Museu Kon Tiki na Noruega devolve restos humanos à Ilha de Páscoa

O museu Kon Tiki da Noruega devolveu, nesta quarta-feira (13), à Ilha de Páscoa os restos humanos que o explorador Thor Heyerdahl havia levado à Noruega após suas explorações a bordo do Kon Tiki em 1947.

Os objetos em questão são crânios da comunidade rapa nui, o povo indígena dessa ilha chilena do Pacífico.

"Meu avô estaria orgulhoso do que estamos a ponto de conseguir", celebrou Liv Heyerdahl, neta do navegador e atual diretora do museu Kon Tiki.

"O retorno dos objetos à Ilha de Páscoa garantirá que o povo rapa nui seja proprietário de seus bens culturais", acrescentou o museu.

Quatro representantes da Ilha de Páscoa passaram a noite no museu, perto dos restos mortais, como parte de um ritual para despertar o espírito dos mortos.