Ministra francesa não participará da COP29 após declarações do presidente azerbaijano

A ministra da Ecologia da França anunciou, nesta quarta-feira (13) o cancelamento de sua participação nas negociações sobre o clima da COP29 no Azerbaijão, após o presidente autoritário do país acusar a França de "crimes" colonialistas na Nova Caledônia, no último confronto diplomático bilateral.

O presidente Ilham Aliev, anfitrião das negociações da ONU sobre o clima, recebeu aplausos dos delegados de algumas nações insulares do Pacífico após um discurso combativo no qual criticou Paris pelos protestos sangrentos que abalaram o arquipélago francês do Pacífico em maio.