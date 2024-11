John Thune será o líder dos republicanos no Senado dos EUA

John Thune foi eleito, nesta quarta-feira (13), líder dos republicanos no Senado dos Estados Unidos, substituindo Mitch McConnell, que ocupou o cargo por 17 anos.

Líder dos republicanos desde 2007, McConnell, um conhecedor dos meandros do poder, esteve à frente da luta contra as políticas da administração do presidente democrata Barack Obama (2009-2017) e apoiou Trump, que chegou ao poder em janeiro de 2017.

Nos últimos anos, Mitch McConnell também se destacou como um dos maiores defensores da ajuda americana a Kiev, sendo forçado a lidar com um partido que, sob a influência de Donald Trump, defendia posições cada vez mais isolacionistas.

John Thune também apoiou os gigantescos pacotes de ajuda enviados à Ucrânia, mas não deixou claro se continuará a fazê-lo no mandato de Trump.