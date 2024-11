França, Itália e Portugal buscam vaga nas quartas da Liga das Nações

Com a atual campeã Espanha e a Alemanha já classificadas, restam seis vagas em disputa. A fase de quartas de final é uma novidade nesta edição da segunda principal competição do continente entre seleções.

A invicta Itália e Portugal precisam de apenas um ponto para se classificarem, enquanto a França também tem cenário favorável antes de receber Israel na quinta-feira, em jogo que contará com a mobilização de 4 mil agentes da polícia e militares no Stade de France, na periferia norte de Paris.

No campo, a torcida francesa não verá Kylian Mbappé, fora da convocação do técnico Didier Deschamps pela segunda vez consecutiva.

O time do técnico Luciano Spalletti jogará antes com a Bélgica sabendo que uma vitória ou um empate o leva às quartas em uma chave que ainda tem duas vagas abertas.

No Grupo A1, Portugal receberá a Polônia, que não poderá contar com o artilheiro Robert Lewandowski, com problemas na região lombar desde a derrota do Barcelona por 1 a 0 para a Real Sociedad no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.

A seleção portuguesa, líder com dez pontos e comandada pelo astro Cristiano Ronaldo, viajará na sequência à Croácia, segunda colocada com sete.

Além disso, no Grupo A3, Holanda e Hungria se enfrentam em um duelo crucial para ambas as equipes, empatadas com cinco pontos, enquanto a Alemanha, classificada com 10, joga contra a lanterna Bósnia.