Espanha volta a ter chuvas torrenciais duas semanas após desastre de Valência

A agência meteorológica nacional (Aemet) decretou alerta vermelho na província andaluza de Málaga, no sul, e em Tarragona, no nordeste, devido a esta nova Dana (Depressão Atmosférica em Níveis Altos) ou gota fria, como o fenômeno é conhecido.

As chuvas torrenciais retornaram nesta quarta-feira (13) a uma Espanha que vive com medo destes fenômenos depois das imagens arrepiantes das inundações que há duas semanas mataram pelo menos 223 pessoas, a maioria na região de Valência.

Nas áreas sob alerta vermelho, próximas ao litoral, poderão acumular-se chuvas entre 120 e 180 mm, segundo a Aemet. A precipitação continuará até sexta-feira.

Diante da possível cheia do rio Campanillas, que atravessa Málaga, "as casas situadas nas margens do referido rio serão evacuadas", informou a Prefeitura.

A chuva também é esperada nas zonas de Valência atingidas pelas cheias de 29 de outubro, entre o receio de que os esgotos transbordassem devido à lama solidificada, e entre a resignação de alguns moradores incapazes de imaginar como as coisas poderiam piorar.