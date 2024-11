Catedral Notre Dame de Paris, pronta para receber o 'mundo inteiro' a partir de 8 de dezembro

A Catedral de Notre Dame, em Paris, voltará a receber o "mundo inteiro" a partir de 8 de dezembro, mais de cinco anos após o incêndio de abril de 2019, e no dia seguinte a uma cerimônia que contará com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron.

"É grande a nossa sede de receber novamente o mundo inteiro sob as abóbadas da catedral", declarou o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira em Paris, assegurando que são esperados "15 milhões de visitantes" por ano.