Bukele reconhece 8.000 inocentes liberados na 'guerra' contra as gangues de El Salvador

O presidente salvadorenho Nayib Bukele reconheceu na terça-feira (12) na Costa Rica que 8.000 pessoas inocentes foram detidas e depois libertadas, durante sua "guerra" contra as gangues, depois de acusar ONGs "de esquerda" de terem "inventado" um número de 30.000 detidos.

Segundo as ONGs Socorro Jurídico Humanitário, Cristosal e MOVIR, há quase 30.000 inocentes entre as 83.000 pessoas detidas sem ordem judicial e acusadas de serem membros ou cúmplices das gangues, sob um regime de exceção em vigor no país desde março de 2022.