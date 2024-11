Agricultores europeus protestam em Bruxelas contra o acordo UE-Mercosul

Os agricultores argumentam que a assinatura do acordo representaria um golpe devastador para os agricultores e pecuaristas na UE.

Os agricultores europeus organizaram, nesta quarta-feira (13), um protesto em Bruxelas para manifestar a sua oposição à assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o bloco Mercosul.

Sylvie Colas, secretária-geral da Federação Camponesa francesa, disse que "estamos aqui para dizer NÃO aos acordos com o Mercosul e a todos os acordos de livre comércio".

O objetivo do protesto, acrescentou, é "pôr fim ao massacre dos camponeses".

Ao contrário das manifestações dos agricultores no início deste ano, que literalmente paralisaram Bruxelas, o ato desta quarta-feira mal atingiu uma centena de pessoas.

"Alimentos para as pessoas, não para o lucro", dizia um dos cartazes do protesto, em frente à sede da Comissão Europeia, no bairro europeu de Bruxelas.