Acidente de ônibus após casamento deixa 14 mortos; noiva sobrevive

Um ônibus que transportava convidados de um casamento caiu em um rio no norte do Paquistão e pelo menos 14 pessoas morreram, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira. A noiva é a única sobrevivente resgatada até o momento.

"Havia 25 pessoas no ônibus. Até o momento, 14 corpos foram recuperados e 10 pessoas estão desaparecidas", disse o socorrista Wazir Asad Ali em Gilgit-Baltistan, norte do país, área do acidente.