Abelhas ajudam a resolver conflito entre elefantes e agricultores no Quênia

Para proteger suas plantações dos elefantes, a agricultora queniana Charity Mwangome aplicou uma ideia bem-sucedida: erguer uma cerca com colmeias de abelhas africanas, que mantêm os paquidermes à distância. “Costumávamos odiar muito os elefantes”, admite Charity Mwangome, enquanto descansa à sombra de uma árvore baobá.

Adorado pelos turistas, que contribuem com cerca de 10% do PIB do Quênia, os elefantes são odiados pela maioria dos agricultores locais, que formam a espinha dorsal da economia do país. O plano de proteção dos paquidermes foi um sucesso retumbante em Tsavo, onde o número de elefantes aumentou de cerca de 6.000 na década de 1990 para cerca de 15.000 em 2021, de acordo com o Serviço de Vida Selvagem do Quênia (KWS). No entanto, a população humana também cresceu, invadindo pastos e rotas de migração de rebanhos.

Os confrontos por conta desta mudança estão se tornando a principal causa de mortalidade de elefantes, de acordo com o KWS. Mwangome admite que ficou irritado com os protetores de elefantes quando lhe foi negada uma indenização pela perda de suas colheitas. Entretanto, a raiva acabou quando a associação de proteção do meio ambiente Save the Elephants apresentou uma solução inesperada: afugentar um dos maiores animais da vida selvagem com alguns dos menores, a abelha africana.

Desde então, cercas feitas de colmeias protegem os lotes cultivados nas fazendas, incluindo a de Mwangome. Os elefantes evitam as fazendas onde essas abelhas ferozes vivem em 86% das oportunidades, de acordo com um estudo publicado em outubro. - Fuga -

Loise Kawira, que se juntou à Save the Elephants em 2021 como consultora de apicultura, treina e orienta os agricultores nessa técnica delicada. Os lotes dos 49 agricultores apoiados pelo projeto são cercados por 15 colmeias conectadas. Cada uma delas é suspensa em um fio lubrificado a alguns metros acima do solo, protegendo-as de texugos e insetos.