UE: futura chefe da diplomacia defende vitória da Ucrânia e sanções para China

De acordo com a estoniana, a China atua como uma aliada oculta da Rússia no conflito bélico. "Sem o apoio da China à Rússia, a Rússia não seria capaz de continuar sua guerra com a mesma força. A China também precisa sentir o custo mais alto".

Para minimizar preocupações em torno de um segundo governo Trump nos EUA, Kallas defendeu o diálogo e disse que já esteve em contato com aliados do presidente americano eleito, incluindo o futuro vice-presidente, JD Vance. "Não somos nós que estamos elegendo o presidente para nossos parceiros. Então, precisamos trabalhar com todas as administrações".