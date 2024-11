Trump aposta na lealdade ao distribuir cargos de futuro governo

Donald Trump segue distribuindo cargos apostando em aliados e perfis de linha dura para os postos mais importantes de seu futuro governo, antes de se reunir com Joe Biden na Casa Branca na quarta-feira (12).

Se confirmada a nomeação, isso pode causar arrepios em Kiev. Rubio afirmou no início de novembro que é preciso "terminar" a guerra na Ucrânia, pois ela chegou a um "ponto morto".

Defensor de uma linha muito dura contra China e Irã, esse senador de 53 anos copresidiu até agora a comissão de inteligência no Senado.

Trump, que prometeu acabar com as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, sem nunca explicar como, está considerando outro "falcão", o congressista da Flórida Michael Waltz, para o cargo estratégico de conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca.

Também é esperado que ele nomeie a governadora Kristi Noem, uma leal escudeira, para dirigir o Departamento de Segurança Nacional, responsável pelas alfândegas e fronteiras e atualmente comandado por Alejandro Mayorkas.