Sirenes de alarme antiaéreo soam em Tel Aviv, afirma jornalista da AFP

Sirenes de alarme antiaéreo soaram em Tel Aviv nesta terça-feira (12), de acordo com um jornalista da AFP no local, enquanto o Exército israelense afirmou ter interceptado "três projéteis" disparados do Líbano.

"Sirenes soaram em inúmeras áreas do norte e centro de Israel devido a projéteis vindos do Líbano", disse o Exército em um comunicado, acrescentando que "interceptou três projéteis".