Rebeldes huthis do Iêmen atacam navios de guerra dos EUA

Os rebeldes huthis do Iêmen atacaram dois destróieres americanos com drones e mísseis enquanto transitavam pelo estreito de Bab el Mandeb, embora os ataques tenham sido neutralizados, informou o Pentágono nesta terça-feira (12).

As embarcações foram atacadas na segunda-feira "por pelo menos oito sistemas aéreos não tripulados de ataque unidirecional, cinco mísseis balísticos antinavio e três mísseis de cruzeiro antinavio, os quais foram interceptados e neutralizados com sucesso", disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Pat Ryder, a jornalistas.