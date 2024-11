Petróleo e gás são 'presente de Deus', afirma presidente do Azerbaijão na COP29

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, anfitrião de quase 200 países reunidos para combater as mudanças climáticas na COP29 em Baku, afirmou nesta terça-feira que petróleo e gás são um "presente de Deus".

As receitas da produção de petróleo e gás representam quase 35% do PIB do país e quase metade do orçamento estatal.

Quase 75% das exportações de energia do Azerbaijão são destinadas aos mercados europeus.

A Comissão Europeia assinou em 2022 um acordo com Baku para dobrar as importações de gás do país, com o objetivo de reduzir a dependência da Europa do gás russo, um acordo que Aliyev defendeu em seu discurso.