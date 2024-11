Otan: com Macron, Rutte defende aumento de gastos em defesa para reduzir riscos de conflitos

O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu nesta terça-feira, 12, no Palácio do Eliseu o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, na primeira visita do novo líder da aliança à França desde que assumiu o cargo. Ambos discutiram a necessidade de um maior investimento na defesa e de uma cooperação transatlântica robusta para garantir a segurança duradoura da aliança, segundo comunicado emitido pela Otan.

"Quanto mais gastamos em defesa, mais reduzimos o risco de conflitos futuros", disse Rutte.