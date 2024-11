Morre Frank Auerbach, um dos pintores da escola londrina com Lucian Freud e Bacon

O pintor figurativo Frank Auerbach, nascido na Alemanha e naturalizado britânico, um dos membros da escola londrina juntamente com Francis Bacon e Lucian Freud, morreu na segunda-feira (11) aos 93 anos, anunciou a sua galeria nesta terça (12).

Chegou ao seu país adotivo, no porto de Southhampton, ao sul da Inglaterra, ainda criança refugiada, sem nunca mais ver os pais, que morreram em campos de concentração na Alemanha nazista.

Depois de estudar na Saint Martin's School of Art e no Royal College of Art de Londres, dedicou sua vida à pintura.

Seus retratos e suas paisagens londrinas vivas e coloridas reforçaram sua reputação, que chegou relativamente tarde. Suas pinturas sempre foram figurativas, apesar de ser uma tendência que saiu de moda.