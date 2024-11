Mais de 600 parlamentares franceses afirmam a sua oposição ao acordo UE-Mercosul

A França tornou-se o principal opositor europeu a um acordo de livre comércio com os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia), alegando que o documento não protege adequadamente os agricultores da União Europeia (UE).

Mais de 600 parlamentares franceses de vários grupos afirmaram, em uma mensagem à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a sua oposição ao projeto de acordo de livre comércio UE-Mercosul, que poderá ser assinado no G20 nos dias 18 e 19 de novembro.

"Não imaginamos, senhora presidente, que possa tomar a iniciativa de votar no Conselho e no Parlamento contra a expressão democrática da quase unanimidade dos parlamentares franceses", escrevem deputados e senadores de vários grupos parlamentares.

"Também não concebemos que a Comissão e o Conselho se esqueçam da oposição da França, o grande país fundador da União", acrescentam.

Alertam ainda que "tal situação geraria, sem dúvidas, uma deflagração democrática no nosso país, que já está sob a ameaça política do populismo anti-europeu".

A ministra da Agricultura, Annie Genevard, disse no domingo que estava convencida de que este acordo de livre comércio "não será assinado" na cúpula do G20 no Rio de Janeiro.